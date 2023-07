PSG : Un prétendant de Mbappé lâche une grande annonce !

Benjamin Labrousse

Alors que le PSG est désormais prêt à se séparer de Kylian Mbappé en cas d’offre sérieuse cet été, plusieurs prétendants intrigants tels que Tottenham, l’Inter Milan ou encore Barcelone se sont intéressés à la situation du joueur français. Le président du club Blaugrana Joan Laporta a d’ailleurs tenu quelques mots à ce sujet.

Le mercato estival du PSG est actuellement englué dans une affaire devenue récurrente au fil des saisons. Kylian Mbappé sera-t-il toujours parisien la saison prochaine ? Récemment écarté de la tournée estivale japonaise du club de la capitale, le prodige de Bondy a toujours communiqué autour de sa présence au PSG la saison prochaine. À entendre l’attaquant de 24 ans, rester parisien la saison prochaine serait « la seule option » possible. Mais depuis quelques jours, plusieurs médias font état d’une avancée d’un départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid cet été.

Le Barça s’est renseigné à propos de Kylian Mbappé

Car comme l’a affirmé le Parisien il y a quelques mois, Kylian Mbappé souhaite rejoindre le Real Madrid dès cet été. L’Équipe avançait également ces derniers jours que malgré un intérêt de plusieurs clubs à son sujet, l’attaquant de l’équipe de France ne considérerait qu’un départ vers le Real Madrid. Parmi ces clubs intéressés, figurait notamment le Barça, en plus de l’Inter Milan et Tottenham. Une situation cocasse, lorsque l’on connaît la rivalité entre Blaugranas et Merengues …

« L'avoir en face de soi complique le jeu »