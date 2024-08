PSG - Mbappé : Son petit frère le quitte et dévoile son nouveau modèle !

Thomas Bourseau

Ethan Mbappé restera toujours le petit frère de Kylian Mbappé. Mais en choisissant de ne pas rester au PSG, le milieu de terrain de 17 ans est totalement sorti du sillage de son aîné en se lançant un nouveau challenge au LOSC. A Lille, Mbappé compte bien suivre l’exemple du modèle qu’est Benjamin André à ses yeux.

Ethan Mbappé (17 ans) allait de toute manière être séparé de son grand frère Kylian Mbappé cet été. Et pour cause, le contrat du capitaine de l’équipe de France au Paris Saint-Germain était arrivé à expiration et la volonté qui l’animait était un départ pour le Real Madrid, ce qui s’est réalisé. Néanmoins, Ethan Mbappé aurait pu prendre la décision de signer un nouveau contrat au PSG. Ce qu’il n’a pas fait.

«C’était important de créer mon propre chemin et le LOSC est le bon club pour créer ma propre histoire»

En refusant de prolonger au Paris Saint-Germain, Ethan Mbappé sortait pleinement de l’ombre de son frère Kylian et cette décision a débouché sur une arrivée libre de tout contrat au LOSC. Officiellement présenté à la presse ce jeudi, le milieu de terrain a justifié ce choix fort. « C’était important de créer mon propre chemin et le LOSC est le bon club pour créer ma propre histoire. Je dois travailler pour avoir le temps de jeu que je souhaite ».

«Je vais beaucoup m’appuyer sur lui cette année»

De plus, Ethan Mbappé n’a pas manqué de faire savoir qu’au LOSC, il parviendrait à parfaire sa formation aux côtés d’un incontournable du championnat de France à ses yeux : l’expérimenté Benjamin André (33 ans). « Benjamin André fait partie des meilleurs à son poste en Ligue 1. Je vais beaucoup m’appuyer sur lui cette année ».