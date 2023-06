PSG : Mbappé met le feu au mercato !

Thomas Bourseau

Placé sur la liste des transferts par le PSG en raison de son refus de prolonger son contrat, Kylian Mbappé a la cote sur le marché en Angleterre et au Real Madrid. D’ailleurs, le club merengue serit prêt à faire une folie historique.

Kylian Mbappé semble être destin à vivre un nouvel été mouvementé après avoir vu le PSG lui refuser un bon de sortie en 2021 et après avoir tenté de quitter le Paris Saint-Germain dès sa prolongation de contrat au printemps 2022 après que les dirigeants parisiens n’aient pas tenu leurs promesses sur le recrutement. De quoi déboucher sur sa décision de ne pas activer la clause présente dans son contrat pour le rallonger d’une saison jusqu’en juin 2025.

Fake news à Livepool, Manchester United en stand-by du rachat

Résultat, Kylian Mbappé sera agent libre à la fin de la saison prochaine si le PSG ne parvenait pas à le vendre avant. Ce que le club de la capitale compterait faire en cas de non-prolongation de contrat de la part du meilleur buteur de son histoire. En Angleterre, il est spécifié par le journaliste Fabrizio Romano que Liverpool ne prévoirait pas de dégainer une offre avoisinant les 300M€ contrairement à ce que l’agent de la FIFA Marco Kirdemir affirmait à Marca . Pour ce qui est de Manchester United, The Sun a confié ces dernières heures que beaucoup dépendrait du rachat des Red Devils par les Qataris ou Sir Jim Ratcliffe.

PSG : La mère de Mbappé se fait sèchement tacler ! https://t.co/O8qKpZY6WK pic.twitter.com/p2JBxw8hRE — le10sport (@le10sport) June 28, 2023

«Madrid a 250 millions d’euros à disposition pour cette opération»