PSG : Mbappé déjà remplacé avec son futur transfert ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ étant donné qu’il refuse de prolonger son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé devrait laisser un grand vide derrière lui, et notamment chez son grand pote Achraf Hakimi. Mais le latéral droit marocain affiche néanmoins son plaisir de retrouver un autre copain au PSG pour mieux faire passer la pilule Mbappé.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? Depuis qu’il a signifié par courrier en juin dernier son refus d’activer sa clause de prolongation de contrat jusqu’en 2025, le capitaine de l’équipe de France se retrouve poussé vers la sortie. Le PSG préfère en effet vendre dès maintenant Mbappé plutôt que de le voir partir libre dans un an, et une telle perte devrait notamment affecter Achraf Hakimi, son grand pote dans le vestiaire.

PSG : Un prétendant de Mbappé lâche une grande annonce ! https://t.co/muuvJNy3I1 pic.twitter.com/IHSasdeG7T — le10sport (@le10sport) July 28, 2023

« Un bon ami »

Néanmoins, le latéral droit marocain du PSG a vu débarquer Marco Asensio, son ex-coéquipier du Real Madrid, en début de mercato estival. Une arrivée qui semble clairement l’enchanter comme il l’a indiqué au micro de PSG TV : « J’ai eu l'occasion de jouer avec Marco Asensio à Madrid et c’est un excellent coéquipier et un bon ami. Nous espérons maintenant en profiter ensemble à Paris », confie Hakimi, qui va donc pouvoir remplacer Mbappé si ce dernier décide finalement de quitter le PSG avant la fin du mercato.

Hakimi veut aider Asensio