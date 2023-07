PSG : Mbappé apparaît en public, il est interpellé sur son avenir

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que les joueurs du PSG ont pris le chemin du Japon ce samedi, Kylian Mbappé s’est pour sa part rendu du côté de Poissy. Refusant de prolonger, l’international français a été écarté de la tournée estivale et s’entraîne donc avec les autres indésirables, ce qui ne l’a pas empêché d’aller à la rencontre des supporters.

Le bras de fer est entamé. Refusant de prolonger son contrat expirant en 2024, Kylian Mbappé a été informé qu’il ne serait pas du voyage pour le Japon. Le PSG met ainsi ses menaces à exécution pour ne pas voir son numéro 7 partir librement dans un an. Jusqu’à maintenant, Kylian Mbappé campe sur ses positions en voulant rester à Paris sans pour autant apposer sa signature sur un nouveau bail.

La star du PSG absent au Japon mais présent à Poissy

Ce samedi, Kylian Mbappé était donc à Poissy pour s’entraîner aux côtés des autres indésirables du PSG. Une situation forcément particulière pour le champion du monde 2018, qui ne l’a pas empêché d’aller à la rencontre des supporters qui l’ont évidemment interpellé sur sa situation particulière.

Mbappé interrogé, mais silencieux

Kylian Mbappé est apparu avec le sourire au moment de signer des autographes et prendre quelques photos avec les supporters venus à Poissy. Certains d’entre eux, et quelques journalistes, l’ont évidemment interrogé sur sa mise à l’écart de la tournée estivale et son avenir au PSG. Disponible pour faire plaisir au jeune public présent, Kylian Mbappé est en revanche resté muet sur les sujets sensibles.