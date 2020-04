Foot - Mercato - PSG

PSG - Malaise : Ce joueur de l'OL qui fait la leçon à Neymar !

Publié le 24 avril 2020 à 3h45 par A.M.

Défenseur de l'Olympique Lyonnais, Rafael a été invité à donner son point de vue sur Neymar. Et l'ancien joueur de Manchester United n'épargne pas son compatriote.

Même dans son pays, Neymar ne fait pas l'unanimité. Régulièrement critiqué pour son comportement en dehors des pelouses, le numéro 10 du PSG est également souvent pointé du doigt pour le fait qu'il a dû mal à fédérer une équipe. Recruté durant l'été 2017 par le club de la capitale, le Brésilien n'a par exemple pas encore fait franchir un cap aux Parisiens, notamment en Ligue des Champions. Interrogé à ce sujet, Rafael, défenseur de l'OL n'est d’ailleurs pas tendre avec son compatriote.

Rafael recadre Neymar