PSG : L'ultimatum avant le transfert tant attendu !

Le mercato plutôt calme du PSG pourrait clairement s’accélérer dans les prochains jours. En effet, le PSG serait en train de faire tout son possible pour mettre la main sur Lucas Chevalier, qui a été identifié comme le parfait remplaçant de Gianluigi Donnarumma. Le LOSC serait vendeur, mais il souhaiterait trouver le successeur du Français avant d’accepter son transfert.

Pour le moment, le PSG est loin d’être le club le plus actif sur le mercato. Le champion de France n’a enregistré qu’une seule arrivée, celle de Renato Marin, un jeune gardien de but (18 ans) arrivé libre en provenance de l’AS Rome. Toutefois, il pourrait y avoir une autre arrivée très prochainement et dans le même secteur.