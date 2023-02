PSG : Lionel Messi a vécu un traumatisme

Arthur Montagne

L'été 2021 n'a pas été de tout repos pour Lionel Messi. Entre la victoire en Copa America et le départ du FC Barcelone pour la première fois de sa carrière, l'international argentin a vécu un traumatisme comme le raconte son biographe Guillem Balague qui revient sur ses débuts poussifs au PSG.

Durant l'été 2021, Lionel Messi a été particulièrement sollicité. Et pour cause, le natif de Rosario a remporté la Copa America avec l'Argentine avant de revenir à Barcelone où il pensait prolonger son contrat. Néanmoins, Joan Laporta lui a annoncé que c'était impossible, ce qui a poussé le capitaine de l'Albiceleste à s'engager avec le PSG où il a connu une première saison catastrophique sur le plan individuel. Néanmoins, Guillem Balague explique qu'entre le changement d'environnement et des petits soucis de santé, Lionel Messi a réellement vécu une période délicate.

«Il est arrivé blessé, en manque de forme et il a contracté un Covid »

« Honnêtement, je comprends que les gens aient pu douter parce que, eux, ne voient pas le contexte qui entoure le joueur au quotidien, la manière dont il vit à la maison, ce qu’il peut ressentir. Moi, le connaissant, je voyais bien, rien qu’en regardant son visage, qu’il n’était pas bien lors de sa première saison au PSG. En plus il est arrivé blessé, en manque de forme et il a contracté un Covid très sévère dans la foulée (début janvier 2022), ses poumons ont été affectés, il ne pouvait presque plus enchaîner les efforts », explique le biographe de Lionel Messi dans une interview accordée à 20 Minutes avant de se confier plus en détails sur son départ du FC Barcelone.

«Tout s’est effondré autour de lui»