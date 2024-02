PSG : L’effort colossal de Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, Kylian Mbappé devrait s'engager avec le Real Madrid, cela ne semble plus faire beaucoup de doute. Et afin de s'engager avec le club madrilène, l'attaquant du PSG aurait fait un très gros effort sur le plan salarial puisqu'il touchera beaucoup moins en Espagne qu'au sein du club parisien.

Ce n'est pas encore officiel, mais Kylian Mbappé devrait bel et bien quitter le PSG à l'issue de la saison afin de s'engager avec le Real Madrid. Et pour rejoindre la Casa Blanca , le capitaine de l'équipe de France a consenti à un très gros effort sur le plan salarial comme l'explique Laurent Perrin.

Mbappé va revoir son salaire à la baisse

« Depuis sa prolongation en 2022, Kylian Mbappé touchait un salaire de 72M€ brut sur l’année. Soit 6M€ brut par mois (2,7M€ net après impôts). Il faut y ajouter la prime à la signature de 180M€ (versée en trois fois) et des primes de fidélité (70, 80 puis 90) », rappelle-t-il dans un chat organisé sur le site du Parisien, avant d'en rajouter une couche.

«Il va largement diviser son salaire par deux»