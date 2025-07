PSG : Le très gros risque sur le mercato...

Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En remportant la Ligue des champions pour la première fois de son histoire le 31 mai dernier, le PSG a vécu une saison exceptionnelle lors de laquelle Gianluigi Donnarumma a répondu présent dans les grands rendez-vous. Pourtant son départ est loin d'être exclu puisque le PSG est très intéressé pour recruter Lucas Chevalier, son remplaçant annoncé. Pour Guillaume Warmuz, ce serait un pari osé de la part du club de la capitale de se séparer de l'Italien et faire confiance pleinement au Français.

Le PSG prêt à prendre un risque avec Chevalier ?

Convoité par le PSG depuis des mois, Lucas Chevalier pourrait atterrir à Paris très prochainement. Le gardien français, numéro 2 chez les Bleus, n'a que 23 ans mais poursuit une belle progression depuis deux ans. Guillaume Warmuz concède qu'il est peut-être plus précis techniquement que Donnarumma, qui a largement prouvé sa valeur dans les grands matches. « Chevalier techniquement a plus de bagage, de possibilité, d’épaisseur dans ce domaine. Il a de la vitesse, de la fluidité, de l’amplitude. Donnarumma a autre chose que n’a pas Chevalier: une grande envergure, ce côté imposant, notamment depuis Liverpool-PSG. Chevalier est plus technique sur beaucoup d’aspects. Je pense que la note la plus élevée techniquement lui appartient. Dans le domaine aérien, peut être que Chevalier sort un peu plus loin. Donnarumma a progressé au pied même si Chevalier est un peu meilleur, mais ça ne fait pas tout » analyse l'ancien joueur dans le podcast de RMC Intégrale Sport.