PSG : Le transfert de Mbappé est annoncé, il ferme la porte

Jusqu'à la fin du mercato, l'avenir de Kylian Mbappé agitera l'été parisien. Personne ne sait encore réellement si le Français va rester au PSG ou bien s'il va partir. En tout cas, s'il se décide à partir de Paris, cela ne sera pas pour rejoindre Liverpool. En effet, Jürgen Klopp a mis fin à la rumeur Mbappé.

Le PSG serait tout proche de recruter Ousmane Dembélé. Le Français souhaiterait quitter le FC Barcelone, et Paris pourrait donc rafler la mise, en lui faisant signer un contrat jusqu'en 2028. Un champion du monde 2018 pourrait donc arriver dans la capitale, mais un autre pourrait la quitter. En effet, Kylian Mbappé est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines. Le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi, souhaite que son joueur quitte le club s'il ne prolonge pas.

Mbappé écarté de la tournée asiatique

Le PSG a décidé de changer de stratégie, et de mettre la pression à Kylian Mbappé. En plus de l'ultimatum posé par Nasser Al-Khelaïfi, les dirigeants parisiens ont aussi décidé de ne pas convoquer le Français pour la tournée en Asie. L'attaquant s'entraîne donc depuis quelques jours avec les indésirables, entre autres, au Campus PSG.

Mbappé ne viendra pas à Liverpool