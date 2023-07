PSG : Le Real Madrid réclame une folie à Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Écarté du groupe qui s’est rendu au Japon pour la tournée estivale du PSG, Kylian Mbappé est lancé dans un énorme bras de fer avec son club. En Espagne, on se réjouit de cette situation, et on espère surtout que l’attaquant ne craquera pas et honorera sa dernière année de contrat afin de s’engager libre avec le Real Madrid dans un an.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, la guerre est déclarée. Le joueur veut partir libre tandis que le club espère une vente cet été afin de récupérer une indemnité de transfert. A tel point que le club parisien a écarté son attaquant de la tournée au Japon et envisage même de ne pas le faire jouer de la saison s'il refuse de prolonger ou de partir. Une situation suivie de près par le Real Madrid qui pourrait bien être le grand gagnant de l'histoire. Du côté de l'Espagne on jubile face à ce retournement de situation. Et Tomas Roncero ne manque pas de donner son avis en fustigeant Nasser Al-Khelaïfi.

Mbappé puni, l'histoire se répète au PSG https://t.co/7JaChydLEC pic.twitter.com/5qRdcQlyMa — le10sport (@le10sport) July 23, 2023

«Ce que l'émir doit faire, c'est licencier Al-Khelaifi»

« Je pense que le PSG a fait un pari inacceptable, je dirais même illégal. Va-t-on le punir pour avoir voulu honorer son contrat ? C'est le monde à l'envers. Mbappé veut honorer son contrat, mais le problème des Qataris, c'est qu'ils pensent que tout s'achète avec de l'argent. Al-Khelaifi me semble être le pire président du football européen. Je pense qu'il est inutile en tant que manager. Il n'y a jamais eu un président avec autant d'argent et des résultats sportifs aussi mauvais. Ce que l'émir doit faire, c'est licencier Al-Khelaifi parce qu'il est parfaitement inutile. Je n'ai jamais vu un président aussi inutile en exercice », lance dans un premier temps le journaliste de AS pour El Larguero , avant d’implorer Kylian Mbappé de résister à la pression du PSG.

«Si Mbappé veut reconquérir le Madridismo, il doit lui dire qu'il honorera son contrat»