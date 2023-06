PSG : Le Real Madrid donne rendez-vous à Kylian Mbappé

Axel Cornic

A un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé fait énormément parler de lui. Le Paris Saint-Germain pensait en effet que le Français allait lever l’année supplémentaire en option présente dans son contrat, mais ce n’est pas le cas... et le scénario catastrophique d’un départ libre fait trembler tout le club. En attendant, le Real Madrid se frotte les mains et a déjà tout prévu pour enfin rafler la mise avec Mbappé.

Il semblait être le seul intouchable, mais désormais on ne sait pas si Kylian Mbappé sera encore au PSG en septembre. Car devant son annonce tonitruante, le club de la capitale a comme seule solution de le vendre cet été, afin de ne pas le perdre en juin 2024 sans encaisser le moindre sou.

Mbappé : Le PSG peut une nouvelle fois choquer le monde https://t.co/SHDgSOm4yu pic.twitter.com/RzwgIiRlz4 — le10sport (@le10sport) June 30, 2023

Pas de transfert cet été ?

Le problème, c’est que pour le moment, aucun club ne semble s’être avancé pour Kylian Mbappé. Pas que ce dernier ne les fasse pas saliver, mais plutôt parce que son prix est extrêmement élevé, sans oublier qu’il a plusieurs fois annoncé vouloir rester au PSG. Un choix qui pourrait d’ailleurs être lié à l’argent également, puisque la star parisienne pourrait toucher plus de 100M€ de primes et bonus en allant au bout de son contrat.

Rendez-vous en janvier avec le Real Madrid