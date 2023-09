PSG : Le Qatar révèle des discussions avec un grand buteur

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que cet été le PSG ait réussi à se renforcer de façon cohérente dans le secteur offensif, le mercato précédent n'avait été autant abouti. Les Parisiens avaient fait le forcing pour recruter Robert Lewandowski. En vain. Nasser Al-Khelaïfi s'est d'ailleurs prononcé sur le buteur polonais qui empile les buts avec le FC Barcelone, reconnaissant qu'il avait eu l'opportunité de discuter avec lui.

Lors du mercato estival 2022, le PSG souhaitait absolument recruter un avant-centre d'envergure internationale. C'est ainsi que des discussions ont été entamées pour le transfert de Robert Lewandowski qui s'est finalement engagé avec le FC Barcelone. Pas rancunier, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, encense le buteur polonais.

Mbappé : Une légende est recrutée pour mettre la pression sur le PSG https://t.co/xV6Hki726p pic.twitter.com/62nbxn0bZ5 — le10sport (@le10sport) September 29, 2023

Al-Khelaïfi sort du silence pour Lewandowski

« Tout d’abord, je le respecte, c’est un joueur incroyable, un attaquant incroyable. Il marque à tous les matches et ce qu’il fait pour la Pologne est fantastique. Mais on doit respecter les autres clubs et il est à Barcelone donc on ne peut vraiment parler des joueurs qui évoluent ailleurs », confie-t-il pour le média polonais Meczykipl , avant de poursuivre.

«Il est fantastique»