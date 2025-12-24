PSG : Le prochain transfert est déjà programmé !

Le mercato hivernal va ouvrir ses portes le 1er janvier. Si le PSG ne devrait pas faire de folies au mois de janvier, il devrait tout de même faire quelques ajustements au niveau du recrutement. Par exemple, Noham Kamara pourrait changer d'air pour emmagasiner du temps de jeu ailleurs.
Lors du dernier mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est montré discret dans le sens des arrivées. En effet, Luis Campos n'a offert que trois nouveaux joueurs à Luis Enrique : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi.
PSG : Noham Kamara va partir
Alors que la prochaine fenêtre des transferts ouvrira ses portes le 1er janvier, le PSG devrait rester dans cette ligne directrice. En effet, Luis Campos ne devrait faire que quelques ajustements pour régaler Luis Enrique. Et dans le sens des départs, le conseiller sportif du PSG aurait déjà programmé un transfert.
PSG : Kamara va être prêté pour jouer davantage
Selon les informations du Parisien, Noham Kamara pourrait ne plus faire long feu au PSG. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028, le crack de 18 ans devrait rejoindre un nouveau club lors du mercato hivernal. Pour emmagasiner davantage de temps de jeu lors de la seconde partie de la saison, le défenseur du PSG pourrait être prêté pendant six mois. Affaire à suivre...