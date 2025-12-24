PSG : Le prochain transfert est déjà programmé !

Amadou Diawara

Le mercato hivernal va ouvrir ses portes le 1er janvier. Si le PSG ne devrait pas faire de folies au mois de janvier, il devrait tout de même faire quelques ajustements au niveau du recrutement. Par exemple, Noham Kamara pourrait changer d'air pour emmagasiner du temps de jeu ailleurs.

Lors du dernier mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est montré discret dans le sens des arrivées. En effet, Luis Campos n'a offert que trois nouveaux joueurs à Luis Enrique : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi.

PSG : Noham Kamara va partir Alors que la prochaine fenêtre des transferts ouvrira ses portes le 1er janvier, le PSG devrait rester dans cette ligne directrice. En effet, Luis Campos ne devrait faire que quelques ajustements pour régaler Luis Enrique. Et dans le sens des départs, le conseiller sportif du PSG aurait déjà programmé un transfert.