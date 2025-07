PSG : Le feuilleton surprise qui anime le mercato !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très discret sur le mercato, le PSG devrait toutefois s'activer rapidement, notamment afin de se séparer de plusieurs joueurs jugés indésirables, à l'image de ceux de retour de prêt. Et parmi eux, Carlos Soler semble susciter l'intérêt de plusieurs clubs, notamment du côté de l'Angleterre et de l'Espagne grâce à son prêt réussi à West Ham.

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG se montre très discret puisque seul Renato Marin est arrivé pour assurer le rôle de troisième gardien. Côté départ, ce n'est pas beaucoup plus avancé puisque le club de la capitale n'a vu partir que trois joueurs, tous sous la forme de prêt à savoir Yoram Zague (Copenhague), Naoufel El Hannach (Montpellier) et Gabriel Moscardo (Braga).

... mais pas pour longtemps ?

Un départ est donc attendu, et selon les informations de MARCA, Carlos Soler ne manque pas d'opportunités sur le marché puisque plusieurs clubs, notamment en Liga et en Premier League, ont visiblement été convaincus par ses prestations à West Ham. Brighton et Villarreal sont les clubs les plus insistants. Le milieu de terrain espagnol va donc devoir trancher mais devrait avoir l'embarras du choix pour son avenir.