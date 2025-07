PSG : La demande de transfert surréaliste

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après un IRL Twitch en Croatie ainsi qu'en Slovaquie, IShow Speed se trouve à Paris à la rencontre de son public français. L'occasion pour lui de faire un crochet par le Parc des princes et de faire une annonce que personne n'a vu venir au PSG.

A tout juste 20 ans, IShow Speed, de son vrai nom Darren Watkins Jr, est une star incontournable sur Twitch. Le streamer américain est réputé pour ses défis toujours plus fous que les autres comme sauter au-dessus d'une Lamborghini à pleine vitesse ou encore son souhait de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 à l'athlétisme.

IShow Speed à Paris Fan invétéré de Cristiano Ronaldo, IShow Speed apprécie le football et a déjà fait des apparitions lors de matchs caritatifs ou encore sur le plateau de CBS Sports aux côtés de Thierry Henry, Kate Scott, Jamie Carragher et Micah Richards. De passage à Paris pour un IRL qui a réuni samedi plus de 40 000 personnes sur Twitch, Speed s'est rendu au Parc des princes où il a pu s'installer dans le vestiaire et annoncer son transfert au PSG.