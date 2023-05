Messi va quitter le PSG, une date est annoncée

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lionel Messi arrive au terme de son contrat avec le PSG, et son départ ne fait plus l’ombre d’un doute cet été. Tout semblait initialement bouclé pour son départ vers Al-Hilal en Arabie Saoudite, mais l’attaquant argentin pourrait finalement retourner au FC Barcelone qui fixe même une date pour accélérer sur ce dossier.

Lionel Messi et le PSG, ça sent la fin ! Le contrat de l’attaquant argentin arrivera bientôt à expiration, et l’idée d’une prolongation de dernière minute paraît désormais improbable pour La Pulga . L’ AFP avait récemment annoncé un accord contractuel entre Messi et le club saoudien d’Al-Hilal qui semblait avoir raflé la mise, mais ces derniers jours, le FC Barcelone est revenu en force dans le feuilleton Messi et affiche plus que jamais son envie de boucler le retour de l’attaquant du PSG.

« Je veux qu’il revienne »

Interrogé samedi soir au micro de DAZN, le vice-président du Barça Rafa Yuste a affiché son souhait de rapatrier Lionel Messi cet été : « Je veux qu'il revienne. En tant que Culé moi-même, pour tout ce qu'il a donné au club, parce qu'il est issu du centre de formation et pour la relation que nous avons toujours eue. Les belles histoires doivent bien se terminer. Nous serions tous ravis s'il décidait de revenir », indique le dirigeant catalan. Et ce n’est pas tout…

Barcelone va bouger après le titre du PSG