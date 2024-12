PSG - Kolo Muani : Un cador débarque, voilà pourquoi !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Non-convoqué par Luis Enrique lors des dernières rencontres du PSG, Randal Kolo Muani ne devrait pas faire de vieux os dans la capitale. L’attaquant de 26 ans reste très convoité sur le mercato hivernal, et ce par certains clubs de Premier League. Chelsea pourrait notamment passer à l’action, les Blues appréciant réellement le profil du numéro 23 parisien.

Le PSG risque de connaître un mois de janvier animé. Et pour cause, le club de la capitale pourrait se séparer de plusieurs de ses éléments comme Milan Skriniar sur le plan défensif, mais aussi avec Randal Kolo Muani en attaque. N’étant même plus convoqué en équipe première par Luis Enrique, l’attaquant français va devoir trouver un point de chute cet hiver.

Le PSG aurait une surprise en réserve pour son attaque ! Un buteur du Royaume-Uni dans le viseur ? 👀 https://t.co/bVu1T8aVYN — le10sport (@le10sport) December 29, 2024

Chelsea veut Kolo Muani

Bonne nouvelle, Randal Kolo Muani ne manque pas de prétendants. L’international Français conserve une belle côte sur le marché, et de nombreux clubs européens sont très intéressés par ses services cet hiver. Si nous vous révélions en exclusivité que Manchester United était notamment dans le coup, ce serait désormais Chelsea qui aurait débarqué dans le dossier. D’après FootMercato, les Blues vont prochainement prendre des informations auprès du PSG pour Kolo Muani.

Les Blues séduits par le profil du Parisien

Mais pourquoi un tel intérêt de la formation londonienne pour le numéro 23 ? D’après FootMercato, Chelsea a été séduit par la polyvalence de Randal Kolo Muani, capable d’évoluer à droite comme dans l’axe de l’attaque. De plus, la situation actuelle du buteur de 26 ans au PSG, fait que les Blues se sont penchés sur la question. Affaire à suivre...