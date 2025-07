PSG - Kolo Muani : Le transfert réclamé par un joueur de Deschamps !

Après un prêt plutôt concluant à la Juventus, Randal Kolo Muani ne devrait pas faire son retour à Paris. La Vieille Dame chercherait d’ailleurs à le faire revenir, mais les négociations avec le champion de France sont compliquées. L’attaquant aurait exprimé sa volonté de revenir en Italie, où il serait espéré par son ami et international français Khéphren Thuram.

L’hiver dernier, le PSG s’était débarrassé de nombreux joueurs sous la forme de prêt. C’est notamment le cas de Randal Kolo Muani , sur lequel Luis Enrique ne comptait pas, qui avait alors rejoint la Juventus pour se relancer. En Italie , le Français a retrouvé la forme et sans doute un nouveau club.

La Juventus veut garder Kolo Muani

Lors de ses six mois en Italie, Randal Kolo Muani a convaincu les dirigeants turinois. Ces derniers souhaitent donc faire revenir le Français, si possible sous la forme d’un prêt. La Juventus négocie ainsi avec le PSG, mais les discussions n’avancent pas car le champion de France exigerait plutôt un transfert sec, contre un chèque compris entre 40 et 50M€.