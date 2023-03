PSG : Jeté dehors après la débâcle, il reçoit une réponse improbable

Pierrick Levallet

Ce mercredi, le PSG s'est incliné face au Bayern Munich (2-0) et s'est fait éliminer de la Ligue des champions. Marco Verratti, comme d'autres de ses coéquipiers, n'a pas été à la hauteur de l'événement. Daniel Riolo l'a alors invité à retourner à Pescara. Et le club italien n'a pas manqué de lui répondre.

Le PSG a dit adieu à la Ligue des champions ce mercredi. Battu par le Bayern Munich (2-0), le club de la capitale s'est fait éliminer dès les huitièmes de finale. Comme plusieurs de ses coéquipiers, Marco Verratti ne s’est pas montré à la hauteur du rendez-vous. L’Italien s’est même rendu en partie fautif sur le but d'Eric Maxim Choupo-Moting en perdant le ballon à quelques mètres des cages de Gianluigi Donnarumma. Daniel Riolo n’a alors pas manqué de le tacler une nouvelle fois.

Riolo renvoie Verratti à Pescara

« Verratti tu le renvoies à Pescara, il pourra manger ses petites brochettes, se balader au bord de la mer, boire ses coups, fumer ses clopes. Il sera tranquille et n’emmerdera plus personne. Et puis, il ira faire un urban avec ses potes comme ça » a pesté Daniel Riolo dans l’ After Foot sur RMC après la défaite du PSG.

Noi, non abbiamo nulla in contrario..anzi! Allenamenti, partite, due arrosticini e tanto mare 😏 https://t.co/CROB39UsG6 — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) March 9, 2023

«Nous n'avons rien contre»