PSG : «Insupportable», Hanouna allume Mbappé en direct après son transfert !

Arnaud De Kanel

Cyril Hanouna n’a pas souvent abordé le sujet Kylian Mbappé dans ses émissions, du moins jusqu'à l'annonce de son transfert imminent au Real Madrid. Depuis cet événement, l'animateur, qui entretient des liens étroits avec Nasser Al-Khelaïfi, n'hésite plus à évoquer régulièrement l'avenir de l'attaquant français. Une occasion pour lui de glisser quelques piques à l’encontre du prodige tricolore.

Cyril Hanouna n’a toujours pas digéré le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain à la fin de la saison dernière, une décision qui a créé une véritable onde de choc. Mais ce n’est pas tout : la situation a pris un tour encore plus tendu depuis que Mbappé a annoncé son intention de saisir la justice pour réclamer 55M€ d’arriérés de salaires. Hanouna, furieux, n’a pas mâché ses mots et a sévèrement taclé l’attaquant français.

Le PSG n'a pas dit son dernier mot ! Lamine Yamal serait sur le point de faire le grand saut. 🚀

➡️ https://t.co/q4pP3Kj5PD pic.twitter.com/NMC6lFJ2xW — le10sport (@le10sport) December 30, 2024

«C’était devenu très compliqué de joueur avec Kylian Mbappé»

« Le PSG a tendu la main à Kylian Mbappé, il n’a pas voulu la saisir. Il avait fait une promesse, celle de ne jamais partir libre. Et il ne l’a pas tenue. Ça s’est terminé en eau de boudin. Entre Kylian Mbappé et le PSG ça a été l’enfer les derniers mois. Non seulement dans le vestiaire, parce que pour les joueurs c’était devenu très compliqué de joueur avec Kylian Mbappé. Dès que tu rates un contrôle il te fait une gueule comme si t’avais raté un but sans gardien, c’est insupportable », a lancé Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP. L'animateur aurait préféré que Kylian Mbappé reste au PSG.

«Je suis énervé qu’il soit allé au Real Madrid»

« Moi je voulais juste que Kylian Mbappé reste au PSG. Je suis énervé qu’il soit allé au Real Madrid, je pense que pour lui c’était une énorme connerie, et il le démontre chaque jour. S’il était resté au PSG, je pense que le PSG aurait fait une très grosse saison, et lui aussi », a ajouté Cyril Hanouna.