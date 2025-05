PSG : «Impossible», ce buteur balance sur son transfert !

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Viktor Gyökeres pourrait quitter le Sporting lors du prochain mercato estival. Etincelant sous les couleurs du club portugais, le buteur de 26 ans aurait alarmé plusieurs clubs européens, dont le PSG et Arsenal. Interrogé sur son avenir, Viktor Gyökeres a lâché toutes ses vérités.

S'il ne soulèvera pas le Soulier d'Or européen, Viktor Gyökeres n'en demeure pas moins le meilleur buteur européen en championnat. En effet, l'attaquant du Sporting a inscrit 39 réalisations en Liga portugaise cette saison, devançant Kylian Mbappé (31). Ce qui n'a pas manqué d'alerter les plus grands clubs européens.

Etincelant sous les couleurs du Sporting , Viktor Gyökeres aurait tapé dans l'œil de plusieurs écuries européennes. En effet, le PSG et Arsenal - entre autres - ont été associé au buteur de 26 ans ces derniers mois. Lors d'un entretien accordé à Sport TV, Viktor Gyökeres s'est livré sur son avenir.

«On ne sait jamais ce qui va se passer»

« Si je vais rester au Sporting la saison prochaine ? On verra bien. C’est difficile à dire, on ne sait jamais ce qui va se passer durant l'été. Pour moi, dire autre chose est impossible. L'intérêt prononcé d'Arsenal ? Je n’en ai aucune idée, j’étais concentré sur ces matches. Je ne voulais penser à rien d’autre. Si quelque chose est vrai… on verra bien cet été. Même sans savoir si c’est la fin ici ou pas, c’est fantastique de gagner la finale (de la Coupe du Portugal) », a déclaré Viktor Gyökeres, engagé jusqu'au 30 juin 2028 avec le Sporting, ce dimanche.