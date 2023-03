PSG : «Ils se prennent pour des stars», il balance une accusation après leur transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces dernières années, de nombreux jeunes ont décidé de quitter le PSG, avec plus ou moins de réussite. Afin de poursuivre leur progression et tenter d'obtenir du temps de jeu, ces titis ont décidé de s'exiler, mais certains se prennent pour des personnes qu'ils ne sont pas comme l'annonce un dirigeant français, qui a préféré conserver l'anonymat.

L'Ile de France est l'un des plus gros viviers du football français. Les pépites de la région ont l'occasion de rejoindre des centres de formation de qualité, le plus prestigieux étant celui du PSG. Mais qu'il est difficile de s'imposer au sein du club parisien, dont l'équipe première est composée en grande majorité de stars. Généralement, les titis parisiens sont cantonnés au banc de touche ou sont contraints de s'exiler pour poursuivre leur progression. Afin de stopper ces départs, Christophe Galtier n'hésite pas à donner sa chance aux éléments les plus prometteurs cette saison, mais certains décident, tout de même, de s'exiler, avec plus ou moins de réussite.

Les jeunes du PSG ont mauvaise réputation

Un dirigeant français, dont le nom n'a pas été dévoilé, s'est livré sur le destin de ces jeunes parisiens, qui tentent l'aventure dans une autre équipe. Selon lui, ces titis ont une bien mauvaise réputation. « Le problème de ces joueurs, comme Aouchiche ou Nsoki, parti à Nice, aujourd'hui à Hoffenheim, dernier de Bundesliga, c'est qu'ils pensent que, parce qu'ils viennent du PSG, ils sont du niveau des Neymar, Cavani ou Silva. Ils débarquent alors comme des stars et sont mal vus » a-t-il déclaré à L'Equipe.

« Aucun club ne peut assumer le salaire. »