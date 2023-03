PSG : Il vend la mèche pour son avenir, Zidane contrarié ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche, le PSG a concédé sa septième défaite en 2023, face à Rennes au Parc des Princes (0-2). Un résultat qui fragilise encore la position de Christophe Galtier dont l’avenir semble plus incertain que jamais. Mais le technicien français rappelle qu’il s’est engagé pour deux saisons, alors que Zinedine Zidane semble en embuscade pour le remplacer.

Critiqué depuis le début de l’année 2023, Christophe Galtier voit son avenir à la tête du PSG se fragiliser. Et la défaite contre Rennes dimanche (0-2) n’arrange rien, surtout que l’ombre de Zinedine Zidane continue de planer au dessus du Parc des Princes. Mais Christophe Galtier assure qu’il a un projet de deux saisons.



Mercato : Le PSG prêt à prendre une décision retentissante pour Messi ? pic.twitter.com/f5aqOIBpnk — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

Galtier voit un projet de 2 ans

« Vous parlez de mon futur. Je suis venu ici dans ce projet, un projet de deux ans. Tout le monde spécule sur ce qu’il va se passer en fin de saison. Mon seul objectif est d’être champion. Est-ce que cette défaite va générer une réflexion de la part de ma direction ? Peut-être. Mais il faut tout replacer dans son contexte. Avec un effectif où il nous manquait huit joueurs. Et un changement obligatoire parce que Timothée Pembele est sorti à la mi-temps sur blessure », lance le coach du PSG avant d’en rajouter une couche.

«Il faudra ne rien lâcher»