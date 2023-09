PSG : Il est revenu avec une grande émotion !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Vendredi dernier, l'OGC Nice est venu battre le PSG en championnat, l'occasion pour Salvatore Sirigu de retrouver le Parc des Princes où il a évolué pendant plusieurs années à l'aube du projet QSI. Un retour qui s'est fait non sur une certaine émotion pour le gardien italien...

Passé par le PSG entre 2011 et 2017, dont deux prêts à Séville et Osasuna, Salvatore Sirigu vient de retrouver la Ligue 1. Le gardien italien de 36 ans s'est engagé libre avec l'OGC Nice, et ironie du sort, il était donc présent vendredi dernier pour le match face au PSG, qui s'est soldée par un succès 3-2 des Aiglons au Parc des Princes.

PSG : Nouvelle annonce au Real Madrid sur Kylian Mbappé https://t.co/6Uhv5Nb6sp pic.twitter.com/ZH1jWSOalE — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

« Embrasser tout le monde, ça a été magnifique »

Interrogé par RMC Sport , Sirigu s'est confié sur ces retrouvailles un peu spéciales avec le PSG pour l'occasion : « C'était bizarre, je n'avais jamais été de l'autre côté du vestiaire. D'habitude j'allais à gauche, là j'allais à droite. (Rires) Mais c'est comme ça, ça m'a fait plaisir. Paris a été une étape de ma vie très importante, qui a beaucoup compté pour moi. Embrasser tout le monde, ça a été magnifique », explique-t-il.

Un statut de doublure

Pour rappel, Sirigu s'est engagé pour une saison avec l'OGC Nice, où il occupera le rôle de doublure derrière Marcin Bulka, un autre ancien portier du PSG.