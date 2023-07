PSG : C’est enfin terminé avec Galtier

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plusieurs semaines qu’il n’y a plus vraiment de doutes concernant l’avenir de Christophe Galtier. Après seulement un an sur le banc du PSG, l’entraîneur français va quitter le club de la capitale. Dernièrement, les deux parties négociaient afin de parvenir à un accord pour la rupture de contrat. Cela serait enfin le cas.

D’ici quelques heures, le PSG annoncera son nouvel entraîneur. En effet, ce mercredi, le club de la capitale a prévu une conférence de presse et à l’occasion de celle-ci, le club de la capitale devrait alors officialiser la nomination de Luis Enrique. L’Espagnol viendra alors remplacer Christophe Galtier. Après un an, le Français va donc faire ses valises et voilà que son départ est désormais réglé.

Le PSG et Galtier enfin d’accord

Ce mardi soir, L’Equipe l’annonce : c’est enfin terminé pour Christophe Galtier au PSG. Le club de la capitale aurait mis énormément de temps avant de trouver un accord avec son futur ex-entraîneur pour les modalités de son départ alors que Galtier avait encore un an de contrat. Mais après de longues négociations, un terrain d’entente aurait enfin été trouvé.

Un licenciement à 10M€

Un an après avoir viré Mauricio Pochettino, le PSG va donc en faire de même avec Christophe Galtier. Et pour cela, le club de la capitale va sortir le chéquier. Selon les informations du quotidien sportif, une indemnité comprise entre 9 et 10M€ serait prévue pour se séparer de Galtier et son adjoint, Thierry Oleksiak.