PSG : C’est bouclé pour ce successeur de Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain est en phase de voir partir le meilleur buteur de son histoire en tant qu’agent libre. Kylian Mbappé laissera un vide à Paris que le PSG penserait à combler avec Marcus Rashford selon la presse étrangère. Cependant, ce serait quasiment mission impossible que ce transfert prenne vie pour bien des raisons. Explications.

Kylian Mbappé ne restera pas au PSG la saison prochaine. Il a en effet annoncé son départ du club de la capitale à son président Nasser Al-Khelaïfi le 13 février dernier comme L’Équipe le révélait 48 heures après. Depuis, le comité de direction du Paris Saint-Germain se concerte afin de trouver le meilleur moyen possible pour pallier la future absence de Kylian Mbappé.

C’est reparti entre le PSG et Marcus Rashford ?

D’après diverses informations circulant dans la presse, Marcus Rashford et le PSG sont à nouveau liés dans le cadre du marché des transferts. The Daily Star dévoilait courant mars que le président du PSG qu’est Nasser Al-Khelaïfi, rêvait de faire de Rashford la nouvelle star du Paris Saint-Germain après le départ de Kylian Mbappé cet été, vraisemblablement pour le Real Madrid.

PSG : Luis Enrique détruit Barcelone et prend une grande décision ! https://t.co/uylt3No0uM pic.twitter.com/Ifr2qNYnfU — le10sport (@le10sport) April 29, 2024

Manchester United ferme la porte pour Rashford ?