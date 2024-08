PSG - Barcelone : Un défenseur leur dit non et signe dans ce top club !

Thomas Bourseau

Le PSG a essuyé un double échec sur le marché des transferts cet été dans sa quête d’un défenseur central. Ce fut le cas de Leny Yoro, mais aussi de Matthijs de Ligt. Pour ce qui est du dernier cité, l’international néerlandais aurait recalé le club parisien ainsi que le FC Barcelone pour une raison simple : Erik Ten Hag.

Le 30 août prochain sonnera le glas du mercato estival, édition 2024. Et au cours de cette session des transferts, le Paris Saint-Germain a cherché à mettre la main sur un défenseur axial droit. C’est pourquoi les dirigeants parisiens ont jeté leur dévolu sur Leny Yoro et Matthijs de Ligt qui ont tous deux finalement filé vers Manchester United. Résultat ? Milan Skriniar devrait finalement rester au PSG selon L’Équipe, faute d’options suffisantes pour Luis Enrique à cette position.

PSG : Luis Enrique prend une décision radicale, il valide totalement ! https://t.co/IIS6Ja9WDJ pic.twitter.com/yNgbhN2Xh2 — le10sport (@le10sport) August 22, 2024

Matthijs de Ligt échappe au PSG…

Et pourtant, le PSG aurait bel et bien tenté sa chance dans la course à la signature de Matthijs de Ligt, bien que ce fut moins rapporté que le forcing du club de la capitale pour Yoro. C’est en effet ce que The Athletic a affirmé dans la journée de jeudi. Le représentant du joueur qui appartenait alors au Bayern Munich aurait été contacté par le PSG, mais pas seulement.

...ainsi qu’à Barcelone pour rejoindre Ten Hag à Manchester United

En plus des dirigeants du PSG, leurs homologues du FC Barcelone seraient également venus à la pêche aux renseignements auprès de Matthijs de Ligt dans l’espoir de le recruter. Néanmoins, la possibilité de rejouer sous les ordres d’Erik Ten Hag, comme ce fut le cas à l’Ajax Amsterdam, a été trop tentante pour l’international néerlandais qui a donc signé à Manchester United.