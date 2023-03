PSG : Après avoir mis le feu à son mercato, il est rappelé à l’ordre

Thomas Bourseau

Au coeur des plus folles rumeurs de transfert, Jude Bellingham (19 ans) pourrait bien avoir laissé un bel indice sur son prochain club par le biais d’une célébration de la victoire de Liverpool sur les réseaux sociaux. Le PSG serait largué, mais son entraîneur a remis les pendules à l’heure.

Jude Bellingham fait vibrer les plus grands clubs européens. Du haut de ses 19 ans, le milieu de terrain du Borussia Dortmund a déjà le statut de capitaine au BvB ainsi que le titre d’international avec The Three Lions. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, lui a ouvert la porte du club parisien en décembre dernier pendant la Coupe du monde au Qatar.

Le PSG largué, bras de fer entre Liverpool et United pour Bellingham ?

Cependant, The Athletic a récemment confié que jouer en Ligue 1 ne figurerait pas dans les plans de Jude Bellingham dans un avenir proche. Il est question d’une éventuelle venue de sa part en Premier League et l’international anglais pourrait bien avoir lâché un bel indice sur sa prochaine destination en laissant un like à la publication Instagram de Trent Alexander-Arnold dimanche, qui a fait un troll sur la large victoire de Liverpool face à Manchester United (7-0), deux clubs intéressés par Bellingham comme The Manchester Evening News l’a confirmé lundi.

