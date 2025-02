Projet de folie à l’OM, un attaquant débarque !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d’un nouvel attaquant pour remplacer Elye Wahi, qui avait rejoint l’Eintracht Francfort pour environ 26M€, hors bonus, l’OM a décidé de miser sur Amine Gouiri qui débarque en provenance du Stade Rennais pour 22M€, bonus compris. Et ce dernier a révélé avoir été séduit par le projet ambitieux présenté par Medhi Benatia et Pablo Longoria.

Cet hiver, l'une des priorités de l'OM était de changer de numéro 9. Et pour cause, malgré son transfert pour quasiment 30M€, bonus compris, Elye Wahi n'a jamais convaincu, au point d'être vendu à l'Eintracht Francfort pour 26M€. Pour le remplacer, l'OM a choisi de miser sur Amine Gouiri, recruté en provenance de Rennes pour 22M€, bonus compris. Et pour le convaincre de signer, Pablo Longoria et Medhi Benatia lui ont vendu un énorme projet comme le raconte le nouvel attaquant de l'OM en conférence de presse.

L'OM a vendu un grand projet à Gouiri

« C’est vrai que j’ai eu des contacts à la mi-janvier. Pour moi, c’était une très bonne opportunité. Le club m’a présenté un projet ambitieux, axé sur la qualification en Ligue des Champions et la volonté de remettre l’OM parmi les meilleurs clubs européens. C’est ce projet qui m’a convaincu, et j’ai rapidement su que c’était le bon choix pour moi », lâche-t-il devant les médias avant d’en dire plus sur sa signature à l’OM.

«C’est un projet vraiment solide»

« J’ai échangé avec Medhi, ainsi qu’avec le président, qui me connaissait déjà depuis très longtemps. Franchement, ils m’ont présenté le projet et ça m’a tout de suite parlé, car je suis quelqu’un d’ambitieux. C’est un projet vraiment solide, qui vise la Ligue des Champions et, comme je l’ai dit tout à l’heure, qui veut ramener l’Olympique de Marseille sur la scène européenne. Donc, comme je suis ambitieux et que j’ai cette mentalité de gagnant, ce projet m’a énormément séduit », ajoute Amine Gouiri.