Priorité de la fin du mercato, le PSG a dû frapper très fort

Axel Cornic

Les prochaines heures s’annoncent bouillantes au Paris Saint-Germain, où l’on a envie de boucler le transfert de Milan Skriniar. En fin de contrat, le Slovaque quittera quoi qu’il arrive l’Inter à la fin de la saison et un accord avec les Parisiens est déjà annoncé. Pourtant, Luis Campos souhaiterait l’avoir dès cet hiver.

La troisième fois pourrait être la bonne. Après avoir connu deux échecs l’été dernier, Luis Campos pourrait enfin boucler l’arrivée de Milan Skriniar au PSG. En fin de contrat, le Slovaque a décidé de ne pas prolonger avec l’Inter et va donc quitter le club.

Campos le veut dès maintenant

Sky Sport Italia assure que le PSG ne souhaite pas attendre la fin du contrat de Skriniar, puisqu’un transfert serait actuellement en discussion. La Gazzetta dello Sport a parlé d’une offre de 10M€ refusée par l’Inter, qui en réclamerait pas moins de 20M€.

15M€ promis au clan Skriniar