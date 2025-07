Paris FC : L’entraîneur en danger, la grosse frayeur !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A la tête d'un nouveau projet séduisant, le président Pierre Ferracci va accompagner son club, le Paris FC, vers un nouveau défi dans quelques semaines. En effet le club de la capitale est de retour en Ligue 1 après plusieurs décennies d'absence. L'objectif est d'y rester avant de peut-être s'intégrer parmi les principales équipes. Il faudra d'abord éviter un ancien cauchemar.

Dans à peine un mois, la Ligue 1 sera de retour et pour le Paris FC, ce sera quasiment une grande découverte. Le club parisien travaille actuellement pour réaliser un mercato efficace afin de réaliser avec les meilleures équipes du championnat. Il y a deux ans, au début de la saison 2023-2024, cette situation paraissait totalement improbable tant les joueurs avaient mal démarré leur exercice.

« C’était chaud pour Stéphane Gilli » Lancé dans ce nouveau projet, le Paris FC espère pouvoir être rapidement à la hauteur et se maintenir dans l'élite. Le début de saison sera très important pour donner le ton et récemment, c'est parfois ce qui a coûté cher au club. « Avez-vous un objectif chiffré pour ce début de saison en termes de points ? On n’a pas discuté de cela. J’espère que le début de saison 2023/2024 ne se reproduira pas. On comptait 7 défaites en 10 matches. C’était chaud pour Stéphane Gilli et pour moi. Après on a gagné de façon quasi ininterrompue ! » révèle le président Pierre Ferracci dans une interview pour RMC.