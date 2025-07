Paris FC : Clash avec un club de Ligue 1 ?

Pour briller la saison prochaine en Ligue 1, le Paris FC souhaite étoffer son effectif et apporter de l’expérience notamment. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants parisiens pistent pour cela Benjamin André, le milieu de terrain de 34 ans du LOSC. Problème, son président ne souhaiterait pas le laisser partir, alors que l’ancien Rennais lui aurait déjà la tête à Paris.

Récemment, le Paris FC est entré dans une nouvelle ère, grâce à son rachat par la famille Arnault , mais également par sa montée en Ligue 1 . Le club parisien doit donc se structurer pour rester dans l’élite et cela passe par un mercato réussi. Les dirigeants du PFC doivent apporter de l’expérience, tout en continuant de miser sur une partie de l’effectif qui évoluait en Ligue 2 la saison dernière.

Pour le moment, le Paris FC s’est plutôt montré mesuré en ne signant que deux nouveaux joueurs : Nhoa Sangui et Moses Simon . Mais très prochainement, tout cela pourrait s’accélérer. En effet, selon les informations du Parisien, le PFC serait tout proche d’enrôler Otavio , le défenseur central du FC Porto , contre un chèque de 12M€. Par la suite, d’autres transferts sont prévus.

Benjamin André prêt à aller au clash avec Lille ?

En plus d’Otavio, le Paris FC se verrait bien engager Benjamin André, le milieu expérimenté du LOSC. Problème, toujours selon Le Parisien, Olivier Létang ne souhaiterait pas se séparer de son joueur et se serait aligné sur la proposition du PFC. Toutefois, l’ancien joueur de Rennes serait déterminé à rejoindre Paris et il pourrait y avoir du nouveau dans ce dossier très prochainement. Affaire à suivre…