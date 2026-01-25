Opération séduction réussie : Un nouveau joueur arrive au PSG !

Un an après avoir recruté Khvicha Kvaratskhelia, le PSG va à nouveau profiter du mercato hivernal pour étoffer l’effectif de Luis Enrique. La première recrue de ce mois de janvier serait d’ailleurs imminente pour le club de la capitale. Et voilà que pour boucler cette opération, le PSG a pu bénéficier d’un coup de main précieux décisif dans cette opération séduction.
Considéré comme l'un des talents du FC Barcelone, Dro va quitter la Catalogne. Lancé dans le grand bain par Hansi Flick, le crack de 18 ans a été séduit par le discours de Luis Enrique et la possibilité de se développer sous son aile au PSG. Un transfert rendu possible grâce à la clause libératoire dérisoire de Dro, fixée à 6M€. Mais pas seulement…
« C’est un secret de Polichinelle, bien sûr que ça a aidé »
Le PSG s’apprête à mettre la main sur Dro… qui est représenté par le même agent que Luis Enrique. Un atout indéniable pour le club de la capitale comme l’a confirmé Fabrice Hawkins. « Il a le même agent que Luis Enrique ? Ivan de la Pena et son équipe travaillent aussi pour Luis Enrique. Ce sont qui ont emmené Arnau Tenas. C’est un secret de Polichinelle, bien sûr que ça a aidé dans les négociations d'avoir l’agent de l’entraîneur du PSG », a confié le journaliste RMC.
« Luis Enrique a joué un grand rôle dans ce travail de séduire ce joueur »
Il a ensuite ajouté concernant ce dossier Dro au PSG : « Il y a eu des échanges directs entre Dro et Luis Enrique. Il a joué un grand rôle dans ce travail de séduire ce joueur. Il y a beaucoup de clubs qui étaient sur lui, des clubs de premier plan qui lui ont fait la cour. Des clubs anglais qui lui proposaient un peu plus d’argent ».