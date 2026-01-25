Opération séduction réussie : Un nouveau joueur arrive au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Un an après avoir recruté Khvicha Kvaratskhelia, le PSG va à nouveau profiter du mercato hivernal pour étoffer l’effectif de Luis Enrique. La première recrue de ce mois de janvier serait d’ailleurs imminente pour le club de la capitale. Et voilà que pour boucler cette opération, le PSG a pu bénéficier d’un coup de main précieux décisif dans cette opération séduction.

Considéré comme l'un des talents du FC Barcelone, Dro va quitter la Catalogne. Lancé dans le grand bain par Hansi Flick, le crack de 18 ans a été séduit par le discours de Luis Enrique et la possibilité de se développer sous son aile au PSG. Un transfert rendu possible grâce à la clause libératoire dérisoire de Dro, fixée à 6M€. Mais pas seulement…

« C’est un secret de Polichinelle, bien sûr que ça a aidé » Le PSG s’apprête à mettre la main sur Dro… qui est représenté par le même agent que Luis Enrique. Un atout indéniable pour le club de la capitale comme l’a confirmé Fabrice Hawkins. « Il a le même agent que Luis Enrique ? Ivan de la Pena et son équipe travaillent aussi pour Luis Enrique. Ce sont qui ont emmené Arnau Tenas. C’est un secret de Polichinelle, bien sûr que ça a aidé dans les négociations d'avoir l’agent de l’entraîneur du PSG », a confié le journaliste RMC.