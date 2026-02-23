Un joueur l’affirme : Le PSG victime d’une «escroquerie» et obligé de lâcher un gros salaire ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG n'a pas toujours eu la mais heureuse sur le marché des transferts, et le club de la capitale a parfois traîné de sacrés flops qui ont beaucoup déçu sur le plan sportif. L'un des anciens joueurs parisiens a d'ailleurs livré ses vérités à ce sujet et dénonce notamment un cas d'escroquerie avec un joueur qui percevait pourtant un salaire conséquent au PSG.

Le PSG a traversé des périodes relativement compliquées sur le plan sportif avant le rachat par le Qatar, et ce fut notamment le cas en 2008 lorsque deux joueurs brésiliens débarquaient au Parc des Princes après avoir été vendus comme des talents particulièrement prometteurs : Willamis de Souza Silva et Éverton Santos, respectivement âgés de 28 ans et 21 ans, le tout pour 7M€. Mais les deux Brésiliens ont très rapidement affiché leurs limites respectives au PSG, et l'un des joueurs de cette époque n'hésite pas à utiliser le terme «escroquerie»...

« Je me suis dit ah ouais, là on a un souci quand même » Jérôme Alonzo, ancien gardien du b, a évoqué une scène assez surréaliste en 2011 dans un entretien accordé à Téléfoot : « Au premier entraînement, c’était un tennis-ballon. Moi j’étais sur le côté du terrain d’Everton, et je m’étais amusé à lui mettre des têtes piquées sur son pied gauche toute la partie. Il a tous mis dans le plafond. Là je vais voir Marcos Ceará, et je lui dis : ‘écoute Marcos, tu m’excuses auprès d’Everton, traduis lui que c’était pour déconner, j’ai tout mis sur le gauche je suis un enfoiré… excuse-moi auprès de lui’. Il lui traduit, et Ceara me fait : ‘mais en fait, il est gaucher’. Et je me suis dit ah ouais, là on a un souci quand même… », a expliqué Alonzo.