OM : «Un très joli coup» est annoncé en direct !

En quête de renforts défensifs, l'OM semble proche de trouver un accord avec CJ Egan-Riley qui ne prolongera pas son contrat avec Burnley. Spécialiste du football anglais, Julien Laurens estime que c'est un très joli coup que réalise le club phocéen avec cette signature.

Cet été, la priorité de l' OM sera de renforcer son secteur défensif, notamment en trouvant le parfait complément à Leonardo Balerdi . Dans cette optique, la piste menant à CJ Egan-Riley prend de l'ampleur. Son club Burnley a effectivement officialisé le fait qu'il ne prolongerait pas, confirmant des discussions avec un club français. Cela sent donc très bon pour l' OM et d'après Julien Laurens , spécialiste du football anglais pour RMC, c'est un très joli coup.

«C’est le meilleur défenseur central de Championship la saison dernière»

« En tout cas, la saison dernière en Championship, à 22 ans, c’était vraiment le plus fort. Il n’y a aucune erreur qui amène un but, très peu d'erreurs qui amènent un tir. Avec le ballon, c’est vrai qu’il y a peut-être quelques progrès à faire dans la première passe, mais s’il joue à côté d’un Balerdi qui lui peut s’occuper de la distribution, à côté t’auras un vrai bon stoppeur qui fait très peu de fautes. Très, très peu de fautes la saison dernière dans un championnat qui est très physique. C’était vraiment très impressionnant. Meilleure défense de la saison pour Burley en Championship, c’était beaucoup grâce à lui et Estève. Ils faisaient un très bon partenariat, un petit peu comme je pense Balerdi pourrait le faire avec lui. Malgré sa jeunesse, c’est un très bon joueur et puis il sort de l’école de Manchester City. Forcément, il a des bases très, très forte », ajoute Julien Laurens.