OM : Un transfert vire au fiasco, il interpelle Gasset

Arnaud De Kanel

Si Alexis Sanchez a quitté l'OM pour rejoindre l'Inter Milan, Joaquin Correa a fait le chemin inverse l'été dernier. Prêté avec option d'achat, l'attaquant argentin doit se contenter d'un faible temps de jeu. Depuis que Jean-Louis Gasset est arrivé, sa situation s'est empirée puisqu'il n'a disputé que 7 minutes de jeu. Il a donc demandé à son coach d'échanger cette semaine comme l'a confirmé Gasset en conférence de presse.

En quête de renfort en attaque, l'OM a jeté son dévolu sur Joaquin Correa. L'attaquant argentin a débarqué sous la forme d'un prêt avec option d'achat qui deviendra obligatoire si le club phocéen fini dans les quatre premiers du championnat. Mais son transfert vire au fiasco et il a donc interpellé Jean-Louis Gasset pour lui demander du temps de jeu.

OM : Le vestiaire se lâche après le PSG https://t.co/qxbifcZrFX pic.twitter.com/k0I5jm0mCO — le10sport (@le10sport) April 4, 2024

«Il est dans le groupe et à l'entraînement»

Le cas de Joaquin Correa demeure une énigme au sein de l'OM, où tous les attaquants ont eu l'opportunité de se mettre en avant sous les différents entraîneurs qui se sont succédé cette saison. Curieusement, Correa semble être resté en marge, n'ayant disputé que 21 minutes de jeu en 2024, seulement 7 au total depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Il a donc tenté de mettre les choses au point avec son entraineur cette semaine.

«Je l'ai vu cette semaine, il voulait me parler»