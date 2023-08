OM : Transfert imminent, un coup de poker tenté à l’étranger

Axel Cornic

Il ne reste plus que quelques jours avant la fin du mercato estival et l’Olympique de Marseille espère pouvoir boucler le transfert d’une star de l’équipe. Il s’agit de Mattéo Guendouzi, qui devrait vraisemblablement rejoindre la Lazio dans les prochaines heures, en échange d’une indemnité de 18M€, avec 13M€ de part fixe et 5M€ de bonus.

Plus grosse valeur marchande de l’effectif, Mattéo Guendouzi est annoncé sur le départ depuis le début du mercato et le récent échec de l'OM dans la qualification à la Ligue des Champions semble avoir scellé son avenir. Il devrait ainsi être sacrifié par Pablo Longoria, qui a longtemps espéré pouvoir tirer au moins 20M€ de son départ.

Direction la Lazio pour Guendouzi

C’est finalement un peu moins qu’il pourrait récupérer, puisque les médias italiens parlent d’un transfert à 18M€ pour Guendouzi et un contrat de cinq ans l’attendrait à la Lazio, avec un salaire qui devrait tourner autour des 3M€ net. Il Messaggero a toutefois laissé entendre qu’un détail ralentirait les négociations, avec un litige entre les deux clubs concernant les commissions d’agent.

Mission impossible pour l’Atalanta