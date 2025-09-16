OM - Transfert à 19,5M€ : Il balance sur De Zerbi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il était présent en conférence de presse ce mardi à l’occasion de sa présentation en tant que nouveau joueur de Bologne, Jonathan Rowe a comparé Roberto De Zerbi avec son nouvel entraîneur, Vincenzo Italiano. Deux techniciens italiens aux personnalités similaires et tous les deux très exigeants, a estimé l’Anglais de 22 ans.

Jonathan Rowe n’a pas échappé aux questions sur son altercation avec Adrien Rabiot ce mardi, lors de sa conférence de presse de présentation, à Bologne. Arrivé en provenance de l’OM dans le cadre d’un transfert estimé à 19,5M€, l’ailier âgé de 22 ans veut laisser cet incident derrière lui.

« Ce sont des choses qui peuvent arriver dans un vestiaire » « Il y a certainement eu quelque chose dans les vestiaires. J'ai choisi de ne plus en parler pour aller de l'avant et m'améliorer en tant que joueur. Maintenant, tout va bien avec lui, il n'y a pas de rancœur entre nous, ce sont des choses qui peuvent arriver dans un vestiaire et qui devraient y rester, mais parfois elles ressortent. Nous nous sommes serrés la main. Cela arrive quand tout le monde veut le bien de l'équipe », a expliqué Jonathan Rowe.