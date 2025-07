OM - Transfert à 15M€ : C'est la folie en Italie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Habitué à négocier avec des clubs italiens, l'OM pourrait une nouvelle fois profiter de ses réseaux italiens pour se séparer d'un joueur indésirable à savoir Ismaël Koné, de retour d'un prêt au Stade Rennais. Le milieu de terrain canadien est effectivement dans le viseur de plusieurs formations transalpines. Mais l'OM réclame entre 10 et 15M€ pour lâcher l'ancien joueur de Watford.

L'été de l'OM s'annonce encore très chaud et a d'ailleurs déjà bien débuté. En effet, le club phocéen a enrôlé CJ Egan-Riley et Angel Gomes, qui étaient tous les deux libres, et a obtenu le prêt de Facundo Medina en provenance du RC Lens. Le retour de Pierre-Emerick Aubameyang est également bouclé, mais l'OM souhaite désormais dégraisser son effectif en se séparant de quelques indésirables. Pol Lirola, Azzedine Ounahi ou encore Neal Maupay pourraient être vendus.

Koné affole l'Italie Mais ce n'est pas tout. Ismaël Koné est également poussé au départ. Recruté pour environ 12M€ il y a un an, le milieu de terrain canadien a été prêté lors de la seconde partie de saison dernière au Stade Rennais, où il n'a pas été convaincant. De retour à l'OM, l'ancien joueur de Watford pourrait déjà repartir et selon les informations du journaliste italien Mirko Di Natale, la Serie A semble particulièrement sous le charme d'Ismaël Koné qui serait suivi par Bologne, Parme et Sassuolo, en plus de l'AS Roma dont l'intérêt serait connu.