OM - Signature de Paul Pogba : L'Arabie Saoudite débarque !

Où évoluera Paul Pogba la saison prochaine ? Un temps annoncé proche de l’OM, le Français serait finalement tout près de débarquer à l’AS Monaco. Toutefois, rien n’a encore été officiellement signé et l’Arabie saoudite pourrait bien emporter la mise. En effet, Al-Ittihad serait venu aux nouvelles, même si pour le moment aucune offre n’a été faite.

Après la Juventus et Manchester United , Paul Pogba devrait connaître un nouveau club dans sa carrière professionnelle sous peu. Le milieu de terrain qui n’est plus suspendu prend le temps avant de choisir sa prochaine destination, mais cela pourrait bien le mener en Ligue 1 .

Monaco s’intéresse à Pogba

Si l’OM a souvent été cité comme étant le club le plus intéressé par Paul Pogba en France, c’est finalement l’AS Monaco qui serait proche de boucler sa venue. Les deux parties seraient en négociations depuis plusieurs jours et le champion du monde 2018 serait plutôt partant pour tenter ce nouveau challenge. Toutefois, il reste encore à trouver un accord au niveau du salaire, ce qui n’est jamais simple.