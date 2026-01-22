OM : Roberto De Zerbi annonce son départ, si...

Axel Cornic

Rarement un entraineur n’a semblé autant au centre du projet à l’Olympique de Marseille. Depuis son arrivée lors de l’été 2024, Roberto De Zerbi travaille main dans la main avec ses dirigeants pour construire son équipe et il semble entretenir une relation particulièrement forte avec son directeur sportif, Medhi Benatia.

A Marseille, on a souvent assisté à des tensions internes entres les dirigeants et l’entraineur. Mais avec Roberto De Zerbi, c’est le calme plat. Il faut dire que l’Italien semble avoir construit une relation extrêmement solide avec le président Pablo Longoria, mais surtout avec le directeur sportif Medhi Benatia.

« Normalement, Benatia m’appelle avant d’aller dormir » Dans le podcast Viva el Futbol diffusé tout récemment sur Twitch et YouTube, le coach de l’OM est revenu sur cette relation avec Benatia en pleine période de mercato. « Normalement, Benatia m’appelle avant d’aller dormir. Il me fait un point sur le mercato et moi, je lui fais le point sur l’équipe » a déclaré De Zerbi.