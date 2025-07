OM : Rencontre secrète avec De Zerbi, elle balance en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Agente de joueurs, Jennifer Mendelewitsch a très souvent rencontré différents acteurs du football qu’ils soient dirigeants ou entraîneurs. Ainsi, elle raconte notamment une réunion qui s’est tenue avec un certain Roberto De Zerbi lorsque l’actuel coach de l’OM officiait du côté de Brighton en Angleterre.

Un an après son arrivée à l'OM, Roberto De Zerbi s'apprête à entamer sa seconde saison sur le banc marseillais. Interrogé sur le technicien italien, Jennifer Mendelewitsch, agente de joueurs, dévoile une rencontre secrète avec lui lorsqu'il était encore sur le banc de Brighton.

Jennifer Mendelewitsch raconte sa réunion avec De Zerbi « J’ai eu la chance de le rencontrer et de discuter avec lui pendant plus d’une heure quand il était à Brighton. On était en discussion pour faire venir un joueur. Et en fait quand on lit cette interview, on comprend qu’elle est sincère, il est comme ça dans la vie. Il ne se cache pas. Il arrive à transmettre énormément de choses à ses joueurs, mais c’est vrai que c’est la personne qui peut péter un câble aussi très rapidement, dégoupiller rapidement. Quand il n’est pas satisfait de ce que lui donnent ses dirigeants, il peut partir. On sait justement que ça ne s’est pas très bien fini à Brighton car il estimait que sa direction ne le mettait pas dans les meilleures conditions et il n’a pas eu peur de partir », révèle-t-elle au micro de l’After Foot sur RMC, avant d’évoquer son sentiment au sujet de l’avenir de Roberto De Zerbi.