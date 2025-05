OM - Rabiot : La fin annoncée en direct !

La rédaction

Pilier du milieu marseillais depuis son arrivée, Adrien Rabiot a convaincu tout le monde à l’OM. Pourtant, l’avenir du Français sur la Canebière reste flou. Sous contrat jusqu’en 2026, le joueur pourrait bien découvrir la Ligue des champions… puis faire ses valises. Jérome Rothen annonce déjà la fin de l’aventure olympienne.

Adrien Rabiot a rejoint l’OM en septembre 2024 et s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable dans le onze de Roberto De Zerbi. Avec ses 8 buts et ses 6 passes décisives toutes compétitions confondues avec l'OM, l’international français a montré qu’il avait le niveau pour évoluer dans une équipe européenne et a été essentiel dans la qualification pour la Ligue des champions. Mais son avenir à long terme reste incertain.

«Il n’y aura pas de prolongation»

Adrien Rabiot pourrait aller au bout de son contrat avec l’OM, découvrir la Ligue des champions, puis quitter le club. C’est ce qu’explique Jérôme Rothen sur RMC : «Concernant le milieu de terrain, on parle d’une prolongation pour Rabiot. Moi, ce qu’on me dit, c’est qu’il n’y en aura pas. Il connaît les règles du jeu. Il est venu à Marseille en faisant des efforts financiers, avec en perspective — et c’est pour ça qu’il a un contrat comme ça — de faire la meilleure saison possible et de découvrir la Ligue des champions avec l’OM.»

«La balle est dans son camp»

«Ce qu’on me dit aussi, et c’est vrai que c’est le reflet qu’on a de Rabiot, c’est que son arrivée est une réussite. Il fait l’unanimité. Il a été élu meilleur joueur par les supporters, ce qui montre l’attachement au joueur. À Marseille, ils te le disent : Rabiot a un contrat 1+1, donc s’il a envie de se barrer, il se barre. La balle est dans son camp.» continue Jérôme Rothen à propos du milieu de l'OM dans Rothen s’enflamme.