OM : Le premier transfert de l’été 2026 déjà révélé ?

Axel Cornic

Tout le monde attend de voir la première recrue hivernale de l’Olympique de Marseille, qui pour le moment n’a fait que boucler le départ de Robinio Vaz. Mais Medhi Benatia et Pablo Longoria semblent déjà penser à l’été prochain, avec l’arrivée d’un international espagnol en fin de contrat.

Depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi il y a un an et demi, l’effectif de l’OM a énormément changé. Et ça devrait continuer, puisque Medhi Benatia ainsi que Pablo Longoria travaillent d’arrache-pied pour trouver les meilleurs renforts.

Mingueza vers l’OM ? Cela pourrait être le cas d’Oscar Mingueza, latéral droit espagnol du Celta Vigo, dont le contrat se termine dans seulement quelques mois. Et une prolongation semble être assez mal embarqué, avec l’OM qui pourrait donc avoir un joli renfort sans dépenser le moindre sou en indemnité de transfert.