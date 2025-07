OM : Le premier transfert de 2026 fuite dans la presse !

Formé au Paris Saint-Germain et passé par le LOSC, Timothy Weah devrait faire son retour en Ligue 1 au cours de ce mercato estival. L'international américain est annoncé tout proche de l’Olympique de Marseille, qui aurait trouvé un accord total avec la Juventus, sur un prêt avec une option d’achat fixée autour des 15M€.

Quelle sera la prochaine recrue de l’ OM ? Après Angel Gomes , CJ Egan-Riley ou encore Facundo Medina , les dirigeants marseillais semblent travailler sur plusieurs dossiers chauds. On parle notamment d’un retour de Pierre-Emerick Aubameyang , qui seulement un an après son départ serait tout proche d’un retour à Marseille.

L’international gabonais ne devrait pas être la seule recrue phocéenne en ces prochains jours. Plusieurs sources en France comme à l’étranger annoncent un transfert imminent de Timothy Weah , ailier ou latéral droit de la Juventus qui devrait débarquer en prêt à l’ OM . Ancien du PSG et du LOSC , il aurait vraisemblablement beaucoup insisté pour revenir en Ligue 1 , un championnat qu’il connait bien.

Une option d’achat très simple à lever

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, l’OM et la Juventus seraient tombés d’accord autour d’une option d’achat de 15M€, à laquelle pourraient s’ajouter quelques bonus. Elle ne devrait pas être obligatoire, mais elle serait tout de même liée à des conditions extrêmement faciles à attendre, ce qui peut laisser dire que son transfert dans un an est d’ores et déjà acté.