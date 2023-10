OM : Le calvaire continue pour cette recrue

Hugo Chirossel

Libre de tout contrat après son départ de l’Atlético de Madrid en fin de saison dernière, Geoffrey Kondogbia a fait le choix de revenir en France pour s’engager avec l’OM. Mais depuis le début de la saison, l’international centrafricain est gêné par des blessures et peine à enchaîner les matchs. Il devrait encore être absent jeudi contre Brighton.

Recrue phare du mercato estival de l’OM à l’instar de Pierre-Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondogbia peine à répondre aux espoirs placés en lui pour le moment. L’international centrafricain (11 sélections) n’a participé qu’à 5 des 10 rencontres disputées par les Olympiens depuis le début de la saison.

Des blessures à répétition

Titulaire lors du match aller face au Panathinaïkos, Geoffrey Kondogbia avait manqué le retour pour suspension. Il a enchaîné en championnat pour les deux premiers matchs de la saison, contre le Stade de Reims et Metz. Une blessure au genou l’a ensuite tenu éloigné des terrains et mis à part une entrée en jeu lors de la réception de Toulouse et le déplacement sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam, Geoffrey Kondogbia n’a pas participé aux autres matchs de l’OM.

Encore absent contre Brighton ?

Gêné par des douleurs aux adducteurs, Geoffrey Kondogbia n’a pas participé à l’entraînement de ce mercredi, à la veille de la réception de Brighton, comme indiqué par le journaliste Karim Attab. Le milieu de terrain âgé de 30 ans devrait donc manquer son sixième match en deux mois de compétition. Un total trop faible dans un secteur de jeu où l’OM s’est en plus séparé de Matteo Guendouzi cet été.