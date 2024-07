OM : «Il ne faut pas y toucher», un gros transfert fait peur à Marseille

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans la foulée de la signature de Roberto De Zerbi, l’OM a lancé son mercato, notamment en dégraissant son effectif avec les départs de Vitinha et Iliman Ndiaye. Mais ce n’est pas tout puisque le club phocéen pourrait également vendre Pierre-Emerick Aubameyang, convoité notamment en Arabie Saoudite. Mais ce serait une très mauvaise idée comme l’assure Joël Cantona.

«Aubameyang il ne faut pas y toucher»

« Écoutez-moi, Aubameyang il ne faut pas y toucher. Vous avez vu des joueurs aussi positifs, compétitifs et enthousiastes que ça à l’OM ? Ce courage, cette responsabilité qu’il prenait à tous les matchs ? À un moment donné à l’Atalanta, que ce soit à l’aller ou au retour, il faut qu’il fasse encore les différences, mais ça ne peut pas être le sauveur des 90 minutes d’un match tout le temps. Mais dans 80% de ces 90 minutes, ça a été notre joueur le plus important », assure-t-il au micro de Football Club de Marseille .

«Ne vendez pas Aubameyang»