OM - Guendouzi : Il raconte son mercato agité

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste

Longtemps annoncé sur le départ durant le mercato hivernal, Mattéo Guendouzi figurait sur les tablettes d’Aston Villa. L’international français est finalement resté à l’OM, et Pablo Longoria a même clairement annoncé n’avoir reçu aucune offre officielle dans ce dossier ua cours du mois de janvier.

Auteur d’une très bonne saison dans les rangs de l’OM qui lui a d’ailleurs permis de disputer la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec l’équipe de France, Mattéo Guendouzi (23 ans) est l’un des hommes forts d’Igor Tudor au sein du club phocéen et un titulaire indiscutable. Ce qui lui a permis d’avoir une grosse cote sur le marché des transferts.

Guendouzi pisté par Aston Villa

En effet, durant tout le mois de janvier, le milieu de terrain de l’OM était annoncé dans le viseur d’Aston Villa. Unai Emery, qui dirige l’écurie anglaise, avait déjà collaboré avec Guendouzi par le passé du côté d’Arsenal, et il semblait même prêt à dégainer une offre de 40M€ pour le déloger de l’OM.

« Pas d’offre officielle »